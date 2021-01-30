Кирстен Флипкенс снялась с турнира в Мельбурне

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкекс на своей официальной странице в «Твиттере» сообщила, что не сыграет на турнире WTA, который стартует в Мельбурне (Австралия) завтра, 31 января.



Спортсменка объяснила, что не успела восстановиться после травмы лодыжки. При этом Флипкенс будет готовиться к Открытому чемпионату Австралии.



Ранее российские теннисистки узнали соперниц по этому турниру. Напомним, Людмила Самсонова стартует поединком с Цветаной Пиронковой из Болгарии, Варвара Грачёва — с австралийкой Лизетт Кабрерой (WC), Вера Звонарёва — с чешкой Кристиной Плишковой, Анастасия Павлюченкова (11) — с японкой Мисаки Дои.



Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и другие теннисистки, попавшие в топ-10 посева, вступят в борьбу со второго круга.

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