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Зверев поддержал Джоковича, раскритикованного после просьбы улучшить условия на карантине

Зверев поддержал Джоковича, раскритикованного после просьбы улучшить условия на карантине
Теннис / Australian Open 2021 0
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Немецкий теннисист Александр Зверев поддержал первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которого ранее критиковали за предложения улучшить условия карантина для игроков в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

«Это были требования и от других игроков, находящихся на карантине. Новак стал лидером и отправил письмо только потому, что в теннисе он номер один. Однако его снова изобразили плохим парнем, и всё лишь потому, что он заступился за других», — приводит слова Зверева Eurosport.de

Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не проходят двухнедельный карантин в Мельбурне, как это делают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты. Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются Джокович и американка Софья Кенин.

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