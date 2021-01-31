Зверев поддержал Джоковича, раскритикованного после просьбы улучшить условия на карантине

Немецкий теннисист Александр Зверев поддержал первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которого ранее критиковали за предложения улучшить условия карантина для игроков в преддверии Открытого чемпионата Австралии.
«Это были требования и от других игроков, находящихся на карантине. Новак стал лидером и отправил письмо только потому, что в теннисе он номер один. Однако его снова изобразили плохим парнем, и всё лишь потому, что он заступился за других», — приводит слова Зверева Eurosport.de
Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не проходят двухнедельный карантин в Мельбурне, как это делают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты. Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются Джокович и американка Софья Кенин.
- 31 января 2021
-
00:34
- 30 января 2021
-
21:04
-
20:17
-
18:33
-
17:59
-
15:48
-
13:58
-
09:38
- 29 января 2021
-
23:38
-
20:37
-
16:59
-
15:31
-
14:46
-
14:30
-
13:15
-
12:27
-
11:16
-
10:12
-
09:12
- 28 января 2021
-
23:56
-
21:42
-
20:58
-
18:43
-
17:23
-
17:00
-
16:18
-
15:11
-
13:05
-
12:29
-
11:11
-
10:04
-
00:08
- 27 января 2021
-
22:12
-
21:13
-
19:27