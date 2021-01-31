Потапова встретится со 2-й ракеткой мира Халеп на турнире в Мельбурне

19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 101-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге турнира Мельбурн-2 в двух сетах обыграла 18-летнюю представительницу США Уитни Осуйве – 2:0 (6:3, 6:0). Встреча продолжалась 51 минуту.

Анастасия ни разу не подала на вылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9 (78%). На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнтов из 3 (67%). По выигранным очкам преимущество на стороне спортсменки из России – 50:31.

Во 2-м круге турнира Потапова встретится с румынкой Симоной Халеп, занимающей 2-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир Мельбурн-2 проходит с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд составляет $ 447,6 тыс.