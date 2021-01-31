Касаткина сыграет с Соболенко во 2-м круге турнира в Мельбурне

23-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге турнира Мельбурн-2 в двух сетах обыграла 32-летнюю представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску – 2:0 (6:1, 6:1). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Дарья ни разу не подала на вылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 (70%). На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 3 (67%). По выигранным очкам преимущество на стороне спортсменки из России – 56:28.

Во 2-м круге турнира Касаткина встретится с 22-летней представительницей Беларуси Ариной Соболенко, занимающей 7-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир Мельбурн-2 проходит с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд составляет $ 447,6 тыс.