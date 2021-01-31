Тим: прошлогоднее поражение в финале Australian Open пытался переварить три месяца

Третья ракетка мира из Австрии Доминик Тим вспомнил прошлогоднее поражение в финальном матче Australian Open и заявил, что предстоящий розыгрыш австралийского мэйджора могут выиграть более пяти теннисистов.
«Да, тяжёлый матч. Понадобилось немало времени, чтобы переварить произошедшее (Тим проиграл Джоковичу в пяти сетах — 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6. — Прим. „Чемпионата“), — месяца два или три.
В этот раз постараюсь снова зайти как можно дальше по турнирной сетке. Возможно, даже сделаю шаг вперёд, кто знает… Такая цель у меня на каждом крупном турнире. В целом же титул в Мельбурне могут выиграть шесть или семь парней», — цитирует Тим Tennis.com.
Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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