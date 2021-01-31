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«Просили котёнка». Крейг Тили рассказал о самом странном запросе игроков на карантине

«Просили котёнка». Крейг Тили рассказал о самом странном запросе игроков на карантине
Теннис / Australian Open 2021 0
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Директор Australian Open Крэйг Тили подвёл итоги карантина перед первый мэйджором в 2021 году.

«У всех, кто находился на карантине ежедневно брали тесты на коронавирус. Думаю, во всём мире не было такого жёсткого карантина, как был у нас. Нужно понимать, что все игроки — это часть большого сообщества. Именно по этой причине им и нужно было следовать медицинским протоколам наравне со всеми.

Самые странные запросы? Наверное, котёнок. Впрочем, мы сразу же объяснили, что между коронавирусом и котятами существует корреляция. Некоторые спрашивали о возможности держать у себя в номере каких-то местных животных. Знаете, было пару моментов, когда я был совсем не против отправить в отель боксирующего кенгуру», — цитирует Тили The Age.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.

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