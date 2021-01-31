Кирьос — о первом сопернике в Мельбурне: а что, уже была жеребьёвка? Когда старт турнира?

Австралийский теннисист Ник Кирьос оригинальным образом ответил на вопрос одного из подписчиков своего «инстаграма» о своём первом сопернике на турнире в Мельбурне.



«Я не в курсе, когда начинается турнир. А что, уже была жеребьёвка? Что до матча, то я просто проснусь и пойду отподаю два сета. Посмотрим», — написал Ник.



Первым соперником Кирьоса в Мельбурне станет 208-я ракетка мира из Франции Алекс Мюллер.



В настоящее время Ник является 47-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл девять матчей, в которых одержал шесть побед. Стоит отметить, что Кирьос не выступал на официальных турнирах после паузы в туре, связанной с пандемией коронавируса.

Ранее Кирьос признался, что не скучал по теннису во время паузы в выступлениях.