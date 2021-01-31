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Тарпищев: для России ATP Cup никогда не был важным

Тарпищев: для России ATP Cup никогда не был важным
Теннис / Australian Open 2021 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на командном турнире ATP Cup.

«Для нас Кубок ATP никогда не был важным – это исключительно этап подготовки. Если наши ребята выиграют, а шансы есть, то хорошо и полезно для психологии в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Если же не выиграют, ничего страшного, никакой трагедии», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Предстоящий розыгрыш ATP Cup пройдёт с 2 по 6 февраля в Мельбурне. Впервые соревнования были проведены в прошлом сезоне — победителем стала сборная Сербии.

В составе сборной России выступят Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Ранее стало известно расписание команды на групповой этап турнира.

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