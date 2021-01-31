Тарпищев: для России ATP Cup никогда не был важным
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на командном турнире ATP Cup.
«Для нас Кубок ATP никогда не был важным – это исключительно этап подготовки. Если наши ребята выиграют, а шансы есть, то хорошо и полезно для психологии в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Если же не выиграют, ничего страшного, никакой трагедии», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Предстоящий розыгрыш ATP Cup пройдёт с 2 по 6 февраля в Мельбурне. Впервые соревнования были проведены в прошлом сезоне — победителем стала сборная Сербии.
В составе сборной России выступят Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Ранее стало известно расписание команды на групповой этап турнира.
Евгений Донской будет капитаном сборной России в ATP Cup
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