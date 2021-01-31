В. Уильямс с разгромной победы стартовала на турнире в Мельбурне, Самсонова проиграла

Американская теннисистка Винус Уильямс пробилась во второй круг соревнований в Мельбурне (Австралия). В стартовом матче турнира она разгромила Аранчу Рус из Нидерландов — 6:1, 6:3.
Матч продлился 1 час 5 минут. На счету американки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка. У её соперницы 2 подачи навылет и 3 двойные ошибки.
Следующей соперницей Винус станет четвёртая сеяная из Чехии Петра Квитова.
Не сумела пробиться во второй круг соревнований россиянка Людмила Самсонова. В двух сетах она проиграла представительнице Болгарии Цветане Пиронковой — 2:6, 1:6.
Турнир в Мельбурне, призовой фонд которого составляет $ 447 620, проводится впервые. Соревнования созданы для подготовки теннисистов к Открытому чемпионату Австралии, который начнётся 8 февраля.
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