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В. Уильямс с разгромной победы стартовала на турнире в Мельбурне, Самсонова проиграла

В. Уильямс с разгромной победы стартовала на турнире в Мельбурне, Самсонова проиграла
Теннис / WTA 0
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Американская теннисистка Винус Уильямс пробилась во второй круг соревнований в Мельбурне (Австралия). В стартовом матче турнира она разгромила Аранчу Рус из Нидерландов — 6:1, 6:3.

Матч продлился 1 час 5 минут. На счету американки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка. У её соперницы 2 подачи навылет и 3 двойные ошибки.

Следующей соперницей Винус станет четвёртая сеяная из Чехии Петра Квитова.

Не сумела пробиться во второй круг соревнований россиянка Людмила Самсонова. В двух сетах она проиграла представительнице Болгарии Цветане Пиронковой — 2:6, 1:6.

Турнир в Мельбурне, призовой фонд которого составляет $ 447 620, проводится впервые. Соревнования созданы для подготовки теннисистов к Открытому чемпионату Австралии, который начнётся 8 февраля.

Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
31 января 2021, воскресенье. 10:05 МСК
Аранча Рус
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
31 января 2021, воскресенье. 10:20 МСК
Цветана Пиронкова
Болгария
Цветана Пиронкова
Ц. Пиронкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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