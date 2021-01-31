Надаль: о моей победе на Australian Open 2009 уже, наверное, никто не помнит

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал условия, в которых теннисисты готовились к Открытому чемпионату Австралии.
«2020 год получился очень тяжёлым для всего мира. Сильно пострадала от коронавируса и Испания, ситуация в стране по сей день непростая. Что касается Австралии, то она показала прекрасный пример того, как нужно бороться с пандемией.
Две недели на карантине — не самая лучшая подготовка, тут вопросов нет, но в данный момент нет и альтернативного варианта. Мы просто должны быть благодарны за возможность сыграть, пусть и с серьёзными ограничениями.
Надеюсь, у меня получится качественно подготовиться к турниру. Я побеждал здесь 12 лет назад, но, кажется, об этом уже почти никто не помнит. Как бы то ни было, стараюсь изо всех сил и приложу все усилия для победы», — цитирует Надаля Eurosport.
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