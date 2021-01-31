Свитолина — о карантине перед Australian Open: мне не на что жаловаться

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о двух неделях, проведённых на карантине перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Напомним, пятая ракетка мира избежала жёсткого карантина и имела право покидать гостиничный номер ради тренировок и питания.



«Подготовка к турниру прошла хорошо. Если честно, мне не на что жаловаться. Я тренировалась с Игой Свёнтек и мы здорово провели время, я получила удовольствие от такой компании, было весело. Я довольна своей подготовкой. Сейчас, когда все вышли из карантина, ощущения немного другие. Было чуть странно поначалу, но в итоге я рада, что всё прошло достаточно гладко.



Чего мне не хватает для победы на турнире „Большого Шлема“? Это на самом деле сложный вопрос. Мне его часто задают. Думаю, для меня важно выступать стабильно, вновь получать шанс сыграть в четвертьфинале, в полуфинале. Каждый матч на пути к титулу важен, ты встречаешься с трудными соперниками, которые не дают тебе лёгкой жизни. Очень тяжело выбрать что-то одно, что нужно улучшить. Я была в полуфиналах, хотела бы я сыграть лучше в этих матчах, но этого не случилось. Надеюсь, что я получу ещё один шанс и тогда сумею лучше отыграть», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».