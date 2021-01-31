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Соболенко: рассматриваю турнир в Мельбурне как подготовку к Australian Open

Соболенко: рассматриваю турнир в Мельбурне как подготовку к Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, одержавшая победы в 15 поединках подряд перед своим стартом в турнире WTA в Мельбурне (Австралия), рассказала о подготовке к Australian Open.

«Больше внимания уделю таким вещам, которые помогут мне на Открытом чемпионате Австралии. Я бы сказала, что рассматриваю этот турнир как этап подготовки к AO. Конечно, у меня присутствует желание выиграть ещё один турнир, и я сделаю всё возможное, чтобы это сделать.

Но главная цель для меня, конечно, Australian Open», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Турнир в Мельбурне, призовой фонд которого составляет $ 447 620, проводится впервые. Соревнования созданы для подготовки теннисистов к Открытому чемпионату Австралии, который начнётся 8 февраля.

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