Соболенко: рассматриваю турнир в Мельбурне как подготовку к Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, одержавшая победы в 15 поединках подряд перед своим стартом в турнире WTA в Мельбурне (Австралия), рассказала о подготовке к Australian Open.
«Больше внимания уделю таким вещам, которые помогут мне на Открытом чемпионате Австралии. Я бы сказала, что рассматриваю этот турнир как этап подготовки к AO. Конечно, у меня присутствует желание выиграть ещё один турнир, и я сделаю всё возможное, чтобы это сделать.
Но главная цель для меня, конечно, Australian Open», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.
Турнир в Мельбурне, призовой фонд которого составляет $ 447 620, проводится впервые. Соревнования созданы для подготовки теннисистов к Открытому чемпионату Австралии, который начнётся 8 февраля.
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