Плишкова рассказала, как проходили её тренировки на двухнедельном карантине в Мельбурне

Шестая ракетка мира чешка Каролина Плишкова рассказала о тренировках во время двухнедельного карантина в Мельбурне (Австралия) в преддверии Australian Open.

«Я думаю, невозможно нормально тренироваться, если практикуешься с одним и тем же игроком. Нужно принимать во внимание и его интересы. Но мне повезло, что со мной была моя подруга из Чехии, нам было весело. Если я в чём-то нуждалась, она с удовольствием помогала.

Тем не менее это не похоже на работу с тренером. За две недели карантина я лишь раз потренировалась с Сашей Бадиным. Думаю, этого недостаточно, чтобы работать над тем, что требует улучшения.

В основном мы просто били по мячу. Это было больше похоже на притирку. Я сама хотела просто больше тренироваться», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.