«Вредные привычки, самое большое разочарование». С. Уильямс поучаствовала в блиц-опросе

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в формате блиц ответила на вопросы о своей жизни.
«Чего я боюсь больше всего? Быть вдали от дочери. Самое раннее воспоминание? Помню, как с сёстрами сидели на крыльце. Скорее всего, мы только что переехали. Каким человеком из ныне живущих я больше всего восхищаюсь? Мамой и папой. Они всегда поощряли меня, когда я делала что-то хорошее. Что мне больше всего не нравится в себе? Постоянная занятость.
Какое качество больше всего не нравится в других? Предрассудки. Момент, за который было стыдно? Не было такого. Самая ценная вещь? Моя Библия. Если бы я могла вернуть к жизни что-то, чего уже нет, что бы это было? Я бы назвала динозавров. Однако, как мы все не раз видели в фильмах, это, наверно, ничем хорошим не закончилось бы.
Самая вредная привычка? Грызу ногти. Любимый запах? Лимонник и роза. Кем хотела стать в детстве? Ветеринаром. Чем могу иногда себя побаловать? Солёной едой. Главная любовь в моей жизни? Моя дочь. Самое больше разочарование? Любой проигранный матч. Но с другой стороны, каждое поражение – это урок, который нужно усвоить. Когда в последний раз плакала? Я на самом деле часто плачу, даже без какого-то серьёзного повода. Что могло бы улучшить мою жизнь? Регулярное чтение Библии. Какой-то секрет? Я люблю караоке», — приводит слова Уильямс The Guardian.
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