«Совершенно особенное чувство, играть за свою страну». Медведев — о предстоящем ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от ATP Cup, который пройдёт с 2 по 6 февраля в Мельбурне (Австралия). Помимо Медведева в составе сборной России в турнире выступит Андрей Рублёв.

«Я выступал на ATP Cup в прошлом году. Собственно говоря, я единственный из команды, кто это делал. Эта мысль мне пришла только сейчас. Вообще, это действительно здорово, потому что командные соревнования вынуждают тебя выйти из зоны, в которой ты сосредоточен только на себе. Хочется побеждать как единая команда.

Тебя поддерживает вся сборная на скамейке. Это совершенно особенное чувство, играть за свою страну. Командные соревнования отличаются от всех остальных. Думаю, остальные ребята почувствуют это с первых минут», — приводит слова Медведева ATP Tour.

Напомним, впервые ATP Cup был проведён в прошлом сезоне — победителем стала сборная Сербии.