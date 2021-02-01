«Это было бесчеловечно». Рохан Бопанна — о двухнедельном карантине в Мельбурне

Индийский теннисист Рохан Бопанна рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время двухнедельного карантина в Мельбурне (Австралия) в преддверии Australian Open.



«Впервые за 30 лет я совершенно бесцельно проводил время. Как профессиональный спортсмен я уже привык к определённому режиму: тренировки, соревнования, режим питания, отдых. А во время карантина всё было не так.

В номере не было свежего воздуха, окна было возможно открывать лишь на три дюйма, это было бесчеловечно. После продолжительных занятий кардио дышать было практически невозможно», — приводит слова Бопанны Times of India.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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