Рублёв — об ATP Cup: невероятно быть частью такой команды, особенно когда Донской капитан

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от ATP Cup, который состоится с 2 по 6 февраля в Мельбурне (Австралия).

«Я сыграю впервые на этом турнире. Просто невероятно быть частью такой прекрасной команды, особенно когда Донской капитан. Считаю, что у нас сформировался отличный коллектив. Однако не стоит забывать, что все теннисисты выступают на очень хорошем уровне. Здесь выступают сильные команды с отличными игроками. Думаю, будет очень тяжело.



Я ничего такого не жду. Просто надеюсь, что мы сделаем всё возможное. В конце концов, чему быть, того не миновать. Моя главная задача — выкладываться на 100 процентов, получать удовольствие, делать всё возможное на корте. Ну а потом посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Рублёва ATP Tour.

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