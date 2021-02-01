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Калинская проиграла Бултер на старте турнира в Мельбурне

Калинская проиграла Бултер на старте турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская завершила участие на турнире в Мельбурне. В рамках первого круга турнира она встретилась с представительницей Великобритании Кэйти Бултер. Матч продлился и завершился уверенной победой британки со счётом 6:1, 6:3.

Соперницы провели на площадке 57 минут. За это время Анна Калинская совершила 1 эйс и допустила одну двойную ошибку. Британская теннисистка в свою очередь сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Мельбурне Кэйти Бултер встретится с победителем пары Кори Гауфф – Хиль Белен Тайхман, чей матч состоится 1 февраля.

Турнир Мельбурн-2 проходит с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд составляет $ 447,6 тыс.

Мельбурн-2 (ж). 1-й круг
01 февраля 2021, понедельник. 02:40 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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