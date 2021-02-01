Калинская проиграла Бултер на старте турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Анна Калинская завершила участие на турнире в Мельбурне. В рамках первого круга турнира она встретилась с представительницей Великобритании Кэйти Бултер. Матч продлился и завершился уверенной победой британки со счётом 6:1, 6:3.
Соперницы провели на площадке 57 минут. За это время Анна Калинская совершила 1 эйс и допустила одну двойную ошибку. Британская теннисистка в свою очередь сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Мельбурне Кэйти Бултер встретится с победителем пары Кори Гауфф – Хиль Белен Тайхман, чей матч состоится 1 февраля.
Турнир Мельбурн-2 проходит с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд составляет $ 447,6 тыс.
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