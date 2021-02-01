Наталья Вихлянцева опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 1 февраля российская теннисистка Наталья Вихлянцева опустилась на 146-ю строчку. В первой сотне изменений не произошло.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.
Рейтинг WTA. 1 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4580.
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680.
37 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...
95 (95). Варвара Грачёва (Россия) — 798...
101 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 759...
114 (114). Анна Калинская (Россия) — 650...
124 (124). Виталия Дьяченко (Россия) — 619...
125 (125). Маргарита Гаспарян (Россия) — 601...
127 (127). Людмила Самсонова (Россия) — 593...
146 (145). Наталья Вихлянцева (Россия) — 519.
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