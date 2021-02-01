Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Наталья Вихлянцева опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Наталья Вихлянцева опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

В обновлённом рейтинге WTA от 1 февраля российская теннисистка Наталья Вихлянцева опустилась на 146-ю строчку. В первой сотне изменений не произошло.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.

Рейтинг WTA. 1 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4580.
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680.
37 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...
95 (95). Варвара Грачёва (Россия) — 798...
101 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 759...
114 (114). Анна Калинская (Россия) — 650...
124 (124). Виталия Дьяченко (Россия) — 619...
125 (125). Маргарита Гаспарян (Россия) — 601...
127 (127). Людмила Самсонова (Россия) — 593...
146 (145). Наталья Вихлянцева (Россия) — 519.

$ 37 млн – не предел! Самая богатая спортсменка мира заработает ещё больше?
Японская теннисистка Наоми Осака только за первый месяц года подписала 4 новых контракта и пошла на обновление рекорда.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021