Свитолина обыграла Петкович и вышла в третий круг турнира в Мельбурне
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира в Мельбурне (Австралия). В матче второго круга она обыграла немку Андреа Петкович со счётом 6:1, 6:4.
Матч продлился 1 час 13 минут. Пятая ракетка мира Свитолина сделала шесть эйсов и допустила три двойные ошибки. Украинская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница, занимающая 102-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Она реализовала два брейк-пойнта из 10.
В третьем круге Свитолина сыграет с победителем матча Елена Остапенко (Латвия) — Данка Ковинич (Черногория).
Турнир Мельбурн-2 будет проходить в Австралии с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд соревнований составит $ 447 тыс.
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