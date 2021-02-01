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Свитолина обыграла Петкович и вышла в третий круг турнира в Мельбурне

Свитолина обыграла Петкович и вышла в третий круг турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира в Мельбурне (Австралия). В матче второго круга она обыграла немку Андреа Петкович со счётом 6:1, 6:4.

Матч продлился 1 час 13 минут. Пятая ракетка мира Свитолина сделала шесть эйсов и допустила три двойные ошибки. Украинская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница, занимающая 102-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Она реализовала два брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Свитолина сыграет с победителем матча Елена Остапенко (Латвия) — Данка Ковинич (Черногория).

Турнир Мельбурн-2 будет проходить в Австралии с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд соревнований составит $ 447 тыс.

Мельбурн-2 (ж). 2-й круг
01 февраля 2021, понедельник. 07:05 МСК
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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