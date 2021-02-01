Трое участников Australian Open остаются на карантине из-за коронавируса

Трое участников Australian Open остаются на карантине из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает Reuters. Имена игроков не разглашаются.
При этом более чем 1 тыс. участников, среди которых игроки, тренеры и официальные лица, уже сняты с 14-дневного карантина, который им пришлось выдержать в Мельбурне и Аделаиде перед турниром. Они начали полноценную подготовку к турниру.
Ранее стало известно, что среди участников первого турнира «Большого шлема» коронавирусом заболела испанка Паула Бадоса – 67-я ракетка мира по версии WTA. Сейчас она находится в изоляции.
Australian Open-2021 пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
Организаторы Australian Open поместили на жёсткий карантин всех пассажиров рейса, на котором был выявлен случай заражения коронавирусом.
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