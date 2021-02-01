Сын Петра Корды выиграл второй челленджер в карьере

Американский теннисист Себастьян Корда стал победителем челленджера в Кемпере (Франция). 20-летний американец в финале обыграл Филипа Горански из Словакии со счётом 6:1, 6:1. Для Себастьяна, сына известного теннисиста Петра Корды, это второй выигранный челленджер в карьере.

Корда выиграл уже пятый матч подряд и 14-й из 15 последних. Последнее поражение он потерпел в матче с Хубертом Хуркачем из Польши на турнире в Делрей-Бич (США).

По итогам турнира в Кемпере Себастьян Корда впервые в карьере поднялся в топ-100 мирового рейтинга. Он станет 88-й ракеткой мира.

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 Корда занимает первое место. Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.