Сын Петра Корды выиграл второй челленджер в карьере

Американский теннисист Себастьян Корда стал победителем челленджера в Кемпере (Франция). 20-летний американец в финале обыграл Филипа Горански из Словакии со счётом 6:1, 6:1. Для Себастьяна, сына известного теннисиста Петра Корды, это второй выигранный челленджер в карьере.
Корда выиграл уже пятый матч подряд и 14-й из 15 последних. Последнее поражение он потерпел в матче с Хубертом Хуркачем из Польши на турнире в Делрей-Бич (США).
По итогам турнира в Кемпере Себастьян Корда впервые в карьере поднялся в топ-100 мирового рейтинга. Он станет 88-й ракеткой мира.
В обновлённой версии чемпионской гонки U21 Корда занимает первое место. Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.
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