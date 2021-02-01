12 эйсов помогли Александровой обыграть Шмидлову на турнире в Мельбурне
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии. 33-я ракетка мира обыграла представительницу Словении Анну Шмидлову. Их встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 56 минут. Александрова выполнила 12 эйсов и допустила 6 двойных ошибок. Также россиянка реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. 136-я ракетка мира Шмидлова 1 раз подала навылет и допустила 2 двойные ошибки. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
Соперницей Александровой в третьем круге турнира станет победитель матча Кая Юван (Словения) — Ига Свёнтек (Польша).
Призовой фонд турнира составляет более $ 440 тыс. Соревнования завершатся 6 февраля.
Рекомендуем вам
- 1 февраля 2021
-
13:02
-
12:41
-
12:37
-
12:20
-
10:50
-
10:43
-
10:29
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:23
-
09:16
-
08:58
-
08:43
-
08:39
-
08:27
-
06:34
-
04:24
-
03:44
-
00:47
-
00:25
- 31 января 2021
-
23:55
-
21:48
-
21:06
-
18:37
-
16:00
-
15:43
-
14:35
-
12:43
-
12:04
-
11:33
-
11:19
-
09:28
-
08:37
-
08:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам