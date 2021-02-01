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12 эйсов помогли Александровой обыграть Шмидлову на турнире в Мельбурне

12 эйсов помогли Александровой обыграть Шмидлову на турнире в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии. 33-я ракетка мира обыграла представительницу Словении Анну Шмидлову. Их встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 56 минут. Александрова выполнила 12 эйсов и допустила 6 двойных ошибок. Также россиянка реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. 136-я ракетка мира Шмидлова 1 раз подала навылет и допустила 2 двойные ошибки. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Соперницей Александровой в третьем круге турнира станет победитель матча Кая Юван (Словения) — Ига Свёнтек (Польша).

Призовой фонд турнира составляет более $ 440 тыс. Соревнования завершатся 6 февраля.

Мельбурн-2 (ж). 2-й круг
01 февраля 2021, понедельник. 10:00 МСК
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Анна Шмидлова
136
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
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