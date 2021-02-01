Халеп в двух сетах обыграла Потапову и вышла в третий круг турнира в Мельбурне
Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в третий круг турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии. Первая сеянная на турнире обыграла в матче второго круга представительницу России Анастасию Потапову. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Вторая ракетка мира Халеп выполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Потапова, занимающая 101-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.
В следующем круге турнира Халеп встретится с победителем матча Дестани Айава (Австралия) — Лаура Зигемунд (Германия).
Призовой фонд соревнований превышает $ 440 тыс.
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