«Недоволен, что буду играть с ним». Тим высказался о матче с Берреттини
Австриец Доминик Тим признался, что опасается предстоящего матча с итальянцем Маттео Берреттини на ATP Cup в Австралии.
«Я не слишком рад, что он будет моим первым соперником после двухмесячного перерыва. Но у нас хорошие отношения, и наши матчи всегда получаются классными. В конце 2019 года мы сыграли три потрясающих встречи высокого качества на крупных турнирах», — цитирует Тима Tennis Head.
Всего Тим и Берреттини провели четыре матча, одержав по две победы. В рейтинге ATP австриец сейчас занимает 3-е место, а итальянец – 10-е.
ATP Cup пройдёт со 2 по 6 февраля. Команды Австрии и Италии сыграют между собой в группе С.
Впервые ATP Cup был проведён в прошлом сезоне — победителем стала сборная Сербии.
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