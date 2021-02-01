«Недоволен, что буду играть с ним». Тим высказался о матче с Берреттини

Австриец Доминик Тим признался, что опасается предстоящего матча с итальянцем Маттео Берреттини на ATP Cup в Австралии.

«Я не слишком рад, что он будет моим первым соперником после двухмесячного перерыва. Но у нас хорошие отношения, и наши матчи всегда получаются классными. В конце 2019 года мы сыграли три потрясающих встречи высокого качества на крупных турнирах», — цитирует Тима Tennis Head.

Всего Тим и Берреттини провели четыре матча, одержав по две победы. В рейтинге ATP австриец сейчас занимает 3-е место, а итальянец – 10-е.

ATP Cup пройдёт со 2 по 6 февраля. Команды Австрии и Италии сыграют между собой в группе С.

Впервые ATP Cup был проведён в прошлом сезоне — победителем стала сборная Сербии.