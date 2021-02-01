Алекс Корретха: Джоковичу нужно достать занозу, которая осталась с US Open

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха оценил настрой серба Новака Джоковича на Australian Open. Турнир стартует 8 февраля.
«Джоковичу нужно выиграть турнир „Большого шлема“, чтобы сократить отставание и достать занозу, которая у него осталась не с „Ролан Гаррос“, а с US Open. Поражение от Рафы в финале „Ролан Гаррос“ было весьма предсказуемым.
На Australian Open Новак может надеяться на то, что если он не выиграет титул, то его не возьмёт и Надаль. Чем больше титулов будут ускользать от Новака, тем сложнее ему будет догнать Роджера и Рафу.
Нас ждёт увлекательный турнир. Я хочу посмотреть, как Джокович справится со своим темпераментом и характером после такого непростого периода", — цитирует Корретху Tennis World USA.
Джокович за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема», Рафаэль Надаль и Роджер Федерер — по 20. На US Open 2020 года серб был дисквалифицирован за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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