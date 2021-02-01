Тим: прошедшие два года были удивительными. Нет гарантий, что мне удастся это повторить

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о настрое на сезон. В 2020 году он впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. Доминик также дошёл до финала Australian Open и Итогового чемпионата ATP.

«Я постараюсь повторить свой успех 2019 и 2020 годов. Это были удивительные годы, но у меня нет гарантии, что такое случится вновь. На турнирах „Большого шлема“ или ATP Cup, на всех крупных соревнованиях сетки очень сильные. Путь к титулу никогда не гарантирован. Я постараюсь вновь выступать успешно. Подготовка к сезону у меня была отличной», — приводит слова Тима Ubitennis.

Тим в составе сборной Австрии примет участие в командном турнире ATP Cup. Впервые ATP Cup был проведён в прошлом сезоне — победителем стала сборная Сербии.