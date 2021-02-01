Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль создал аккаунт в TikTok. Аккаунт является подтверждённым, однако пока Надаль не разместил там ни одного видео.

«Я теннисист и изучаю эту молодёжную программу. Оставайтесь со мной», — указал Надаль в описании профиля.

Завтра, 2 февраля, Надаль сыграет с австралийцем Алексом де Минором на ATP Cup. После Кубка испанец выступит на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 8 февраля.

Игроки, прибывшие в Австралию для участия в ряде турниров, были отправлены на двухнедельный карантин. Надаль вместе с другими игроками из топ-3 WTA- и ATP-туров проходил его в Аделаиде (Австралия). Там он провёл выставочный матч, в котором обыграл третью ракетку мира, австрийца Доминика Тима.