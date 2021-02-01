Хачанов заявился на турнир в Роттердаме, где сыграют Надаль, Медведев и Рублёв
Стал известен список теннисистов, заявленных на турнир ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере».
Теннис. ATP 500. Роттердам, Нидерланды
Рафаэль Надаль (Испания)
Даниил Медведев (Россия)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублёв (Россия)
Маттео Берреттини (Италия)
Гаэль Монфис (Франция)
Денис Шаповалов (Канада)
Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия)
Милош Раонич (Канада)
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
Стэн Вавринка (Швейцария)
Карен Хачанов (Испания)
Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Алекс де Минор (Австралия)
Борна Чорич (Хорватия)
Душан Лайович (Сербия)
Каспер Рууд (Норвегия)
Хуберт Хуркач (Польша)
Тэйлор Фритц (США)
Уго Умбер (Франция)
Филип Крайинович (Сербия)
Дэниэл Эванс (Великобритания)
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