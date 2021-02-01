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Хачанов заявился на турнир в Роттердаме, где сыграют Надаль, Медведев и Рублёв

Стал известен список теннисистов, заявленных на турнир ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере».

Теннис. ATP 500. Роттердам, Нидерланды

Рафаэль Надаль (Испания)

Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция)

Андрей Рублёв (Россия)

Маттео Берреттини (Италия)

Гаэль Монфис (Франция)

Денис Шаповалов (Канада)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Давид Гоффен (Бельгия)

Милош Раонич (Канада)

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Карен Хачанов (Испания)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Алекс де Минор (Австралия)

Борна Чорич (Хорватия)

Душан Лайович (Сербия)

Каспер Рууд (Норвегия)

Хуберт Хуркач (Польша)

Тэйлор Фритц (США)

Уго Умбер (Франция)

Филип Крайинович (Сербия)

Дэниэл Эванс (Великобритания)