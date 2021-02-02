Касаткина обыграла Херцог и вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира в Мельбурне (Gippsland Trophy).
Соперницей Касаткиной во втором раунде была Полона Херцог из Словении. Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.
Следующей соперницей россиянки будет представительница Эстонии Кайа Канепи, которая во втором раунде обыграла 4-ю сеяную теннисистку из Беларуси Арину Соболенко — 6:1, 2:6, 6:1. Эта встреча длилась 1 час 46 минут.
Амриканка Кори Гауфф (14-я сеяная) во втором круге проиграла британке Кэти Боултер, занимавшей до турнира 371-е место в рейтинге, со счётом 6:3, 5:7, 2:6. Также в третий раунд вышла британка Йоханна Конта и бельгийка Элисе Мертенс, 5-я и 7-я сеяные соответственно.
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