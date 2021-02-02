Джокович помог Сербии выиграть первый матч в ATP Cup. Австрия с Тимом проиграла Италии

В Мельбурне стартовал розыгрыш командного турнира ATP Cup. В группе A действующие чемпионы сербы победили команду Канады со счётом 2-1. В первом матче серб Душан Лайович проиграл канадцу Милошу Раоничу со счётом 3:6, 4:6, а затем первая ракетка мира Новак Джокович одолел Дениса Шаповалова — 7:5, 7:5. В решающей парной встрече Джокович и Филип Краинович победили Раонича и Шаповалова со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

В матче группы C Австрия проиграла Италии — 1-2. Австриец Деннис Новак обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:2. Затем третья ракетка мира Доминик Тим проиграл Маттео Берреттини — 2:6, 4:6. В парной встрече Берреттини и Фоньини победили Новака и Тима со счётом 6:1, 6:4.

Сборная России сегодня, 2 февраля, сыграет с Аргентиной.