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Джокович помог Сербии выиграть первый матч в ATP Cup. Австрия с Тимом проиграла Италии

Джокович помог Сербии выиграть первый матч в ATP Cup. Австрия с Тимом проиграла Италии
Теннис / ATP 0

В Мельбурне стартовал розыгрыш командного турнира ATP Cup. В группе A действующие чемпионы сербы победили команду Канады со счётом 2-1. В первом матче серб Душан Лайович проиграл канадцу Милошу Раоничу со счётом 3:6, 4:6, а затем первая ракетка мира Новак Джокович одолел Дениса Шаповалова — 7:5, 7:5. В решающей парной встрече Джокович и Филип Краинович победили Раонича и Шаповалова со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

В матче группы C Австрия проиграла Италии — 1-2. Австриец Деннис Новак обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:2. Затем третья ракетка мира Доминик Тим проиграл Маттео Берреттини — 2:6, 4:6. В парной встрече Берреттини и Фоньини победили Новака и Тима со счётом 6:1, 6:4.

Сборная России сегодня, 2 февраля, сыграет с Аргентиной.

ATP Cup. Группа A
02 февраля 2021, вторник. 03:55 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
ATP Cup. Группа C
02 февраля 2021, вторник. 03:50 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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