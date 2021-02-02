Соболенко в Мельбурне прервала 15-матчевую победную серию
Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела первое поражение после серии из 15 побед подряд. На турнире в Мельбурне (Австралия) четвёртая сеяная Соболенко уступила эстонке Кайе Канепи со счётом 1:6, 6:2, 1:6.
Это поражение стало первым для Соболенко с «Ролан Гаррос» 2020 года, который проходил в сентябре-октябре. Что касается Канепи, то она впервые обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA с US Open 2018 года.
Теперь Канепи в третьем круге турнира предстоит сыграть с россиянкой Дарьей Касаткиной. Представительница России во втором круге обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 6:3.
Призовой фонд турнира в Мельбурне превышает $ 445 тыс. Соревнования начались 31 января и продлятся до 6 февраля.
Касаткина обыграла Херцог и вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне, Соболенко выбыла
Как Соболенко, Медведев и другие теннисисты обживаются в Австралии на карантине
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