Роджер Федерер сообщил, что вернётся в тур на турнире в Дохе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер планирует вернуться в тур на турнире, который будет проходить в марте в Дохе (Катар). Об этом 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сообщил в интервью изданию SRF.

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. В итоге именно Джокович стал победителем турнира.

Вскоре после завершения соревнований Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали ещё одну операцию. Реабилитация швейцарца получилась долгой, но сам Федерер не торопился, учитывая, что из-за пандемии тур был приостановлен. При этом титулованный спортсмен неоднократно подчёркивал, что не выйдет на корт, пока полностью не восстановится.

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