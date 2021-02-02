Шаповалов – судье: Джокович между розыгрышами может пить воду по три минуты?

Канадский теннисист Денис Шаповалов выразил недовольство работой судьи Мохамеда Лайани во время матча ATP Cup с Новаком Джоковичем, который закончился победой серба со счётом 7:5, 7:5. Шаповалов обвинил судью в том, что тот позволяет Новаку затягивать время между розыгрышами.

«Ему разрешается пить посреди гейма?» — спросил недовольно Шаповалов.

На это судья ответил, что запустил таймер, чтобы отслеживать паузы между розыгрышами. Но Шаповалова этот ответ не убедил.

«Да, запустили таймер уже после того, как он попил. А для меня запускаете, когда только заканчивается розыгрыш. Он может тратить по три минуты?» — заключил Денис.

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