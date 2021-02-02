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«Хочу снова праздновать большие победы». Федерер рассказал о возвращении в тур

«Хочу снова праздновать большие победы». Федерер рассказал о возвращении в тур
Теннис / ATP 0
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих планах. Ранее стало известно, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» вернётся в ATP-тур на турнире в Дохе (Катар), который будет проходить в марте 2021 года. Он впервые за 13 месяцев сыграет в официальных матчах.

«Я хочу снова праздновать большие победы. И ради этого готов пройти длинную и трудную дорогу. Я думаю, что сейчас подходящее время попробовать снова.

После Дохи я бы хотел принять участие ещё в одном турнире. Но если не получится, я вернусь к тренировкам и работе над формой, а затем буду готовиться к грунтовому сезону. Далее приоритетом будет подготовка к турниру в Галле (Германия), Уимблдону и Олимпийским играм», — цитирует Федерера SRF.

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. В итоге именно Джокович стал победителем турнира. После этого швейцарец перенёс две операции.

Роджер Федерер сообщил, что вернётся в тур на турнире в Дохе
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