Рублёв обыграл Пелью и вывел Россию вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно обыграл аргентинца Гвидо Пелью на турнире ATP Cup. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час. Восьмая ракетка мира Рублёв выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Сегодня, 2 февраля, также состоится матч Даниил Медведев (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина). Кроме того, запланирован матч в парном разряде Евгений Донской/Аслан Карацев (Россия) — Орасио Себальос/Максимо Гонсалес (Аргентина).
Сборная России попала в группу D. Помимо россиян и аргентинцев в группе также выступит сборная Японии.
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