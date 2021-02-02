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Рублёв обыграл Пелью и вывел Россию вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup

Рублёв обыграл Пелью и вывел Россию вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно обыграл аргентинца Гвидо Пелью на турнире ATP Cup. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час. Восьмая ракетка мира Рублёв выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Сегодня, 2 февраля, также состоится матч Даниил Медведев (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина). Кроме того, запланирован матч в парном разряде Евгений Донской/Аслан Карацев (Россия) — Орасио Себальос/Максимо Гонсалес (Аргентина).

Сборная России попала в группу D. Помимо россиян и аргентинцев в группе также выступит сборная Японии.

ATP Cup. Группа D
02 февраля 2021, вторник. 09:35 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Гидо Пелья
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
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