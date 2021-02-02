Рублёв: было много раздражающих факторов за пределами корта, над этим надо было работать

Российский теннисист Андрей Рублёв после победы в дебютном матче ATP Cup с Гвидо Пельей (6:1, 6:2) рассказал о причинах своего прогресса в прошлом сезоне. По словам Рублёва, ему удалось решить проблемы, которые не были связаны с теннисом.

«Я упорно работал, было много раздражающих факторов за пределами корта, над этим нужно было работать. Всё сошлось воедино, когда стало всё хорошо, я начал показывать себя на корте. И начал делать шаг за шагом вперёд», — сказал Рублёв во время интервью на корте.

Сегодня, 2 февраля, также состоится матч Даниил Медведев (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина). Также запланирован матч в парном разряде Евгений Донской/Аслан Карацев (Россия) — Орасио Себальос/Максимо Гонсалес (Аргентина).

Сборная России попала в группу D. Помимо россиян и аргентинцев в группе также находится сборная Японии.