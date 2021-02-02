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Барти одержала уверенную победу в первом матче с февраля 2020 года

Барти одержала уверенную победу в первом матче с февраля 2020 года
Теннис / WTA 0
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Австралийская теннисистка Эшли Барти провела первый официальный матч с февраля 2020 года. Первая ракетка мира в матче второго круга турнира «Мельбурн-1», проходящего в Австралии, обыграла румынку Ану Богдан со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Барти выполнила шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница, занимающая 93-е место в рейтинге WTA, четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Этот матч стал первым для Барти в нынешнем сезоне, первый круг турнира она прошла на Bye. Следующей соперницей Барти станет Мари Боузкова из Чехии.

Барти отказалась участвовать в турнирах Тура после возобновления соревнований, прерванных из-за пандемии. Спортсменка решила остаться в Австралии из-за опасений за здоровье.

Мельбурн-1 (ж). 2-й круг
02 февраля 2021, вторник. 10:40 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Ана Богдан
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