Барти одержала уверенную победу в первом матче с февраля 2020 года

Австралийская теннисистка Эшли Барти провела первый официальный матч с февраля 2020 года. Первая ракетка мира в матче второго круга турнира «Мельбурн-1», проходящего в Австралии, обыграла румынку Ану Богдан со счётом 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Барти выполнила шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница, занимающая 93-е место в рейтинге WTA, четырежды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Этот матч стал первым для Барти в нынешнем сезоне, первый круг турнира она прошла на Bye. Следующей соперницей Барти станет Мари Боузкова из Чехии.
Барти отказалась участвовать в турнирах Тура после возобновления соревнований, прерванных из-за пандемии. Спортсменка решила остаться в Австралии из-за опасений за здоровье.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
- 2 февраля 2021
-
13:24
-
13:01
-
12:39
-
12:15
-
11:56
-
11:28
-
10:46
-
10:33
-
10:15
-
09:41
-
09:21
-
09:11
-
08:35
-
08:23
-
07:41
-
07:15
- 1 февраля 2021
-
23:35
-
21:23
-
17:48
-
16:51
-
15:18
-
14:17
-
13:02
-
12:41
-
12:37
-
12:20
-
10:50
-
10:43
-
10:29
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:23
-
09:16
-
08:58