Медведев обыграл Шварцмана и принёс России первую победу на ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана на командном турнире ATP Cup. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3.
Таким образом сборная России выиграла свой первый матч на турнире. Ранее Андрей Рублёв обыграл Гвидо Пелью со счётом 6:1, 6:2. Парная встреча теперь уже не будет иметь значения для противостояния.
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Четвёртая ракетка мира Медведев выполнил 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5.
Сборная России попала в группу D. Помимо россиян и аргентинцев в группе также выступит сборная Японии.
ATP Cup. Группа D
02 февраля 2021, вторник. 11:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Первая победа! Медведев и Рублёв разгромили аргентинцев на ATP Cup
Сборная России уверенно начала командный турнир в Мельбурне. У наших теннисистов отличный шанс выйти в полуфинал.
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