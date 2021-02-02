Медведев обыграл Шварцмана и принёс России первую победу на ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана на командном турнире ATP Cup. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3.

Таким образом сборная России выиграла свой первый матч на турнире. Ранее Андрей Рублёв обыграл Гвидо Пелью со счётом 6:1, 6:2. Парная встреча теперь уже не будет иметь значения для противостояния.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Четвёртая ракетка мира Медведев выполнил 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5.

Сборная России попала в группу D. Помимо россиян и аргентинцев в группе также выступит сборная Японии.