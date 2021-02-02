Сафиуллин проиграл Стаховскому на старте турнира в Мельбурне
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Мельбурне (Австралия). Сафиуллин уступил украинцу Сергею Стаховскому со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Сафиуллин, занимающий 182-е место в рейтинге ATP, выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник, 201-я ракетка мира, восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира «Мельбурн-1» Стаховский встретится с американцем Райлли Опелкой. Он преодолел первый круг на Bye.
Призовой фонд турнира составляет $ 382 тыс. Соревнования завершатся 7 февраля 2021 года.
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