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Испания без Рафаэля Надаля победила Австралию на ATP Cup

Испания без Рафаэля Надаля победила Австралию на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Сборная Испании одержала первую победу на ATP Cup. Испанцы обыграли австралийцев, несмотря на отказ от участия лидера команды Рафаэля Надаля. Ранее Надаль сообщил, что из-за болей в пояснице не сыграет с австралийцами.

Пабло Карреньо-Буста обыграл Джона Миллмана со счётом 6:2, 6:4. Затем Роберто Баутиста-Агут переиграл Алекса де Минора. Матч закончился со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Примечательно, что именно с де Минором должен был сыграть Надаль.

Парный матч уже не повлияет на результат. Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс встречаются с Джоном Пирсом и Люком Савиллом.

Испания и Австралия попали в группу B ATP Cup. Помимо них здесь сыграет сборная Греции. В полуфинал выйдет лучшая команда группы.

Надаль из-за проблем со здоровьем отказался выйти на корт в матче ATP Cup
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