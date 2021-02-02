Испания без Рафаэля Надаля победила Австралию на ATP Cup

Сборная Испании одержала первую победу на ATP Cup. Испанцы обыграли австралийцев, несмотря на отказ от участия лидера команды Рафаэля Надаля. Ранее Надаль сообщил, что из-за болей в пояснице не сыграет с австралийцами.

Пабло Карреньо-Буста обыграл Джона Миллмана со счётом 6:2, 6:4. Затем Роберто Баутиста-Агут переиграл Алекса де Минора. Матч закончился со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Примечательно, что именно с де Минором должен был сыграть Надаль.

Парный матч уже не повлияет на результат. Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс встречаются с Джоном Пирсом и Люком Савиллом.

Испания и Австралия попали в группу B ATP Cup. Помимо них здесь сыграет сборная Греции. В полуфинал выйдет лучшая команда группы.