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Тарпищев отреагировал на победу сборной России в первом матче на ATP Cup

Тарпищев отреагировал на победу сборной России в первом матче на ATP Cup
Теннис / ATP 0
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о старте российской сборной на турнире ATP Cup. В первом матче россияне обыграли аргентинцев. Даниил Медведев нанёс поражение Диего Шварцману (7:5, 6:3), а Андрей Рублёв — Гвидо Пелье (6:1, 6:2).

«Рублёв и Медведев провели достойные матчи. Готовы они неплохо, но по данным играм о нервной системе судить сложновато, не было напряжения, которое присуще играм одинаковых соперников. По качеству игры всё было хорошо. Перепады Медведева? Справа были незначительные ошибки по линии. Он жаловался, что мячи очень тяжёлые. Для адаптации матч абсолютно нормальный. Показательны будут следующие матчи. Здесь-то сравнимы с тренировочной судьбой игроков. Для старта абсолютно хорошие игры.

Рублёв темпом задавил, сложностей особых не было. В ответственный момент соперник дал три двойные ошибки подряд во втором сете. Это был практически единственный момент, где могла завязаться борьба. Но, выиграв сет, Рублёв приобрёл уверенность», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Медведев обыграл Шварцмана и принёс России первую победу на ATP Cup
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