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Карацев и Рублёв уступили в парном матче на ATP Cup

Карацев и Рублёв уступили в парном матче на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв потерпели поражение в парном матче ATP Cup со сборной Аргентины. Матч Аслан Карацев/Андрей Рублёв — Осарио Себальос/Максимо Гонсалес завершился со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Россияне выполнили 7 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 10. Их соперники 6 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6.

Несмотря на поражение, сборная России выиграла матч с Аргентиной со счётом 2-1. Даниил Медведев нанёс поражение Диего Шварцману (7:5, 6:3), а Андрей Рублёв — Гвидо Пелье (6:1, 6:2).

Сборная России попала в группу D. Помимо россиян и аргентинцев в группе также выступит сборная Японии.

ATP Cup. Группа D
02 февраля 2021, вторник. 13:15 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Карацев А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
О. Себальос М. Гонсалес
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