Карацев и Рублёв уступили в парном матче на ATP Cup
Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв потерпели поражение в парном матче ATP Cup со сборной Аргентины. Матч Аслан Карацев/Андрей Рублёв — Осарио Себальос/Максимо Гонсалес завершился со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Россияне выполнили 7 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 10. Их соперники 6 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6.
Несмотря на поражение, сборная России выиграла матч с Аргентиной со счётом 2-1. Даниил Медведев нанёс поражение Диего Шварцману (7:5, 6:3), а Андрей Рублёв — Гвидо Пелье (6:1, 6:2).
Сборная России попала в группу D. Помимо россиян и аргентинцев в группе также выступит сборная Японии.
ATP Cup. Группа D
02 февраля 2021, вторник. 13:15 МСК
Аслан Карацев
Андрей Рублёв
А. Карацев А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Орасио Себальос
Максимо Гонсалес
О. Себальос М. Гонсалес
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