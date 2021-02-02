Карацев и Рублёв уступили в парном матче на ATP Cup

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв потерпели поражение в парном матче ATP Cup со сборной Аргентины. Матч Аслан Карацев/Андрей Рублёв — Осарио Себальос/Максимо Гонсалес завершился со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Россияне выполнили 7 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 10. Их соперники 6 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6.

Несмотря на поражение, сборная России выиграла матч с Аргентиной со счётом 2-1. Даниил Медведев нанёс поражение Диего Шварцману (7:5, 6:3), а Андрей Рублёв — Гвидо Пелье (6:1, 6:2).

Сборная России попала в группу D. Помимо россиян и аргентинцев в группе также выступит сборная Японии.