Камельзон — о победе сборной России в матче ATP Cup: сегодняшние матчи — разминка

Заслуженный тренер России Виктор Камельзон поделился мнением о победе российской сборной в стартовом матче на ATP Cup. Сборная России обыграла Аргентину со счётом 2-1.

«Сегодняшние матчи — это разминка. Теннисисты давно не играли, говорить о том, что они здорово играют, и о сопернике ещё рано. Это проба пера после карантинных передержек. Надо просто выйти на корт и поиграть.

Ребята показали свой класс игры. Давайте немного подождём, дадим людям прийти в себя. Дня через два мы уже увидим совершенно другие игры. Конечно, будет гораздо сложнее.

Сейчас ребята вышли на корт после 15 дней постели, дайте хоть немного почувствовать хардовое покрытие под ногами. Я уже не говорю об отскоках, полётах мяча и так далее. Конечно, ребята знают, что делают. Сегодня их задача — найти свою игру и подогнать своё физическое состояние. По первым дням я бы не хотел что-то определять», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.