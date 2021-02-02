Медведев — о победе над Шварцманом: ключевой момент в том, что я немного лучше подаю
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над аргентинцем Диего Шварцманом на командном турнире ATP Cup. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3.
«Очень рад победе команды, потому что это не индивидуальные соревнования. Есть некоторые вещи, над которыми можно поработать, но это первый матч после двух месяцев без соревнований. Поэтому я доволен победой.
Думаю, ключевую роль в матчах с Диего играет то, что я подаю немного лучше и так зарабатываю шансы. Я был не очень доволен своей подачей и мог бы сделать лучше. Он сделал три брейка, но у меня всегда были шансы на его подаче, так что ему было немного тяжело, тем более на харде», — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований на официальном сайте.
Медведев обыграл Шварцмана и принёс России первую победу на ATP Cup
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