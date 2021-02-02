Медведев, Циципас и Хачанов заявлены на турнир ATP 250 в Марселе
Стал известен список теннисистов, заявленных на турнир ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, на турнире планируют сыграть Стефанос Циципас (Греция), Даниил Медведев (Россия), Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов (оба — Канада), Ришар Гаске (Франция), Карен Хачанов (Россия), Давид Гоффен (Бельгия), Марин Чилич (Хорватия) и Янник Синнер (Италия). Приём заявок продлится до 8 февраля.
Действующим чемпионом турнира в Марселе является Циципас. В прошлом году в финале он обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.
В этом году из-за пандемии коронавируса турнир в Марселе был перенесён с конца февраля на середину марта и пройдёт с 8 по 15 марта.
Хачанов заявился на турнир в Роттердаме, где сыграют Надаль, Медведев и Рублёв
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