Медведев, Циципас и Хачанов заявлены на турнир ATP 250 в Марселе

Стал известен список теннисистов, заявленных на турнир ATP 250 в Марселе (Франция), сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, на турнире планируют сыграть Стефанос Циципас (Греция), Даниил Медведев (Россия), Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов (оба — Канада), Ришар Гаске (Франция), Карен Хачанов (Россия), Давид Гоффен (Бельгия), Марин Чилич (Хорватия) и Янник Синнер (Италия). Приём заявок продлится до 8 февраля.

Действующим чемпионом турнира в Марселе является Циципас. В прошлом году в финале он обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.

В этом году из-за пандемии коронавируса турнир в Марселе был перенесён с конца февраля на середину марта и пройдёт с 8 по 15 марта.