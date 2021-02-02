Обыграв Шварцмана, Медведев одержал седьмую подряд победу над игроками из топ-10

Российский теннисист Даниил Медведев одержал седьмую подряд победу над игроками из топ-10 рейтинга ATP.

На ATP Cup россиянин со счётом 7:5, 6:3 обыграл аргентинца Диего Шварцмана. До этого Медведев одолел немца Александра Зверева в финале «Мастерса» в Париже (Франция), после чего обыграл его на Итоговом чемпионате ATP, как и Шварцмана, Новака Джоковича, Доминика Тима и Рафаэля Надаля.

Завтра, 3 февраля, Медведев встретится с японцем Кеем Нисикори.

После ATP Cup Медведев сыграет на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 8 по 21 февраля. В прошлом году россиянин завершил выступление в четвёртом круге соревнований. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.