Обыграв Шварцмана, Медведев одержал седьмую подряд победу над игроками из топ-10
Российский теннисист Даниил Медведев одержал седьмую подряд победу над игроками из топ-10 рейтинга ATP.
На ATP Cup россиянин со счётом 7:5, 6:3 обыграл аргентинца Диего Шварцмана. До этого Медведев одолел немца Александра Зверева в финале «Мастерса» в Париже (Франция), после чего обыграл его на Итоговом чемпионате ATP, как и Шварцмана, Новака Джоковича, Доминика Тима и Рафаэля Надаля.
Завтра, 3 февраля, Медведев встретится с японцем Кеем Нисикори.
После ATP Cup Медведев сыграет на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 8 по 21 февраля. В прошлом году россиянин завершил выступление в четвёртом круге соревнований. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
Медведев — о победе над Шварцманом: ключевой момент в том, что я немного лучше подаю
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