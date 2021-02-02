Роджер Федерер объяснил, почему решил вернуться в тур на турнире в Дохе
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, почему решил вернуться в тур на турнире в Дохе (Катар), который будет проходить в марте.
«Хотел вернуться в тур на небольшом турнире, где немного меньше стресса и я мог быть не полностью сосредоточенным.
Думал, во время паузы не буду много следить за спортом и буду занят детьми и восстановлением. Был удивлён, что продолжаю следить за результатами и смотреть матчи. Обычно я этого не делаю, если не участвую в турнире», — приводит слова Федерера Tennis.com.
Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. После этого швейцарец перенёс две операции.
«Хочу снова праздновать большие победы». Федерер рассказал о возвращении в тур
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