В 2020 году ITF проверила Медведева и Рублёва на допинг по 12 раз, Кудерметову — 13

Стало известно, сколько тестов на допинг провела Международная федерация тенниса (ITF) в 2020 году, сообщает журналист Олег С. на своей странице в «Твиттере».

Публикация доступна на странице Oleg S. в «Твиттере».

Российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва проверили по 12 раз, так же как Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, Карена Хачанова — девять. Наибольшее количество тестов у Чхун Хён из Южной Кореи. Среди девушек чаще всего тестировали чешку Каролину Плишкову. Россиянка Вероника Кудерметова прошла 13 тестов, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова — по 11.

В 2020 году ITF провела 3208 тестов — в два раза меньше, чем в 2019-м (7773). Из них 1780 тестов было проведено вне соревнований.