В 2020 году ITF проверила Медведева и Рублёва на допинг по 12 раз, Кудерметову — 13
Стало известно, сколько тестов на допинг провела Международная федерация тенниса (ITF) в 2020 году, сообщает журналист Олег С. на своей странице в «Твиттере».
Публикация доступна на странице Oleg S. в «Твиттере».
Российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва проверили по 12 раз, так же как Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, Карена Хачанова — девять. Наибольшее количество тестов у Чхун Хён из Южной Кореи. Среди девушек чаще всего тестировали чешку Каролину Плишкову. Россиянка Вероника Кудерметова прошла 13 тестов, Екатерина Александрова и Светлана Кузнецова — по 11.
В 2020 году ITF провела 3208 тестов — в два раза меньше, чем в 2019-м (7773). Из них 1780 тестов было проведено вне соревнований.
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
22:59
-
20:39
-
19:43
-
18:27
-
17:49
-
15:51
-
15:03
-
14:47
-
14:26
-
13:24
-
13:01
-
12:39
-
12:15
-
11:56
-
11:28
-
10:46
-
10:33
-
10:15
-
09:41
-
09:21
-
09:11
-
08:35
-
08:23
-
07:41
-
07:15
- 1 февраля 2021
-
23:35
-
21:23
-
17:48
-
16:51
-
15:18
-
14:17
-
13:02
-
12:41
-
12:37
-
12:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам