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Звонарёва проиграла в третьем круге турнира Мельбурн-1

Звонарёва проиграла в третьем круге турнира Мельбурн-1
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 7:6, 6:7, 6:4 в третьем круге турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне.

Матч длился два часа и 58 минут. Звонарёва не сделала ни одного эйса и совершила четыре двойные ошибки. Реализация брейк-пойнтов составила 46% (6 из 13), попадание первой подачи — 69% (85 из 124).

Следующей соперницей восьмой ракетки турнира будет победитель в паре Надя Подороска — Петра Квитова. Призовой фонд турнира WTA Yarra Valley Classic составляет $ 565,5 тыс.

Ранее 22-летняя российская теннисистка Анна Блинкова уступила в двух сетах (1:6, 1:6) 26-летней сопернице из Туниса Онс Жабер в первом круге турнира Мельбурн-3. Встреча длилась 54 минуты.

Мельбурн-1 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 04:35 МСК
Маркета Вондроушова
21
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 6
6 4 		7 7 4
         
Вера Звонарёва
156
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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