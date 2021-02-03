Звонарёва проиграла в третьем круге турнира Мельбурн-1

Российская теннисистка Вера Звонарёва проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 7:6, 6:7, 6:4 в третьем круге турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне.

Матч длился два часа и 58 минут. Звонарёва не сделала ни одного эйса и совершила четыре двойные ошибки. Реализация брейк-пойнтов составила 46% (6 из 13), попадание первой подачи — 69% (85 из 124).

Следующей соперницей восьмой ракетки турнира будет победитель в паре Надя Подороска — Петра Квитова. Призовой фонд турнира WTA Yarra Valley Classic составляет $ 565,5 тыс.

Ранее 22-летняя российская теннисистка Анна Блинкова уступила в двух сетах (1:6, 1:6) 26-летней сопернице из Туниса Онс Жабер в первом круге турнира Мельбурн-3. Встреча длилась 54 минуты.